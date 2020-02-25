Зріст підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета у Києві в 2016 році, музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка (Riffmaster) майже на 10 см більший за зріст чоловіка, який потрапив на записи камер відеоспостереження.

Таку заяву зробив юрист та військовий Леонід Маслов на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото моменту, коли Антоненку вимірювали зріст, а також результат цього заміру – 179, 7 см (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також Маслов дав посилання на сайт "Сенс Україна", де розміщені результати експертиз щодо зросту чоловіка та жінки, зафіксованих камерами відеоспостереження.

Юрист вказав на кричущу невідповідність у справі Шеремета

Один із висновків показав, що "зріст особи №1 (з кепкою на голові) відповідає відмітці 170 см, відхилення можливе на +\- 3%". Ще у одному йдеться про те, що "зріст особи у кепці з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 172 см ± 5,16 см". А от третій показав, що "встановити зріст осіб... з достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо".

"Різниця не у 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа зростом 177,16 і вище поза усяким сумнівом не може бути особою з камер з місця злочину", – написав Маслов у мережі.

Військовий квиток Антоненка Сенс Україна

Військовий квиток Антоненка Сенс Україна

Зріст Антоненка Facebook/Леонід Маслов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Раніше Антоненко вже вказував на відмінності між собою та людиною із записів відеокамер. А в мережі порівняли фото підозрюваних у вбивстві Шеремета, яких затримали 12 грудня 2019 року, зі старими кадрами із камер спостереження.

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за Антоненка.

Згодом з'ясувалося, що правоохоронцям не вдалося встановити зріст людей, котрих підозрюють у вбивстві Шеремета, зафіксованих на камерах відеоспостереження, оскільки у слідства з'явилися експертизи, які суперечать одна одній.

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