Вбивство Шеремета: в СБУ відповіли на закиди про приховування відео

Служба безпеки України заперечила заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що поліція не отримала відеозаписи з чотирьох камер спостереження у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета вКиєві у 2016 році.

Про це оголосила пресслужба СБУ у відповідь на запит “Слідства.Інфо”. Мова про грудневу заяву Авакова на одному з телеканалів.

"Ми не знайшли чотири камери. Ми не змогли їх отримати. Це хороші камери в хороших місцях. В дуже потрібних для нас місцях були, з хорошою якістю. Нам сказали: "Ми їх вам віддали раніше. Дивно, що ви їх не отримали". А їх не було", – розповів міністр і додав, що цей факт є предметом окремого розслідування.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і загиблий журналіст Павло Шеремет

Аваков заявив, що відразу після убивства ці відео збирала поліція разом зі співробітниками СБУ. Втім, після того, як Генеральна прокуратура доручила розслідувати справу саме поліції, за словами міністра, їм не передали відповідні записи.

Водночас представники СБУ запевнили, що надали поліції усі необхідні матеріали.

"Отримані співробітниками СБУ носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розміщені в одному з будинків поблизу місця злочину, були передані слідчому з відповідним процесуальним оформленням, в оригінальному вигляді, без внесення жодних змін у конфігурацію та об’єм матеріалів", – йдеться у відповіді на запит.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру та бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Аваков заявив, що підозрюваним у вбивстві Шеремета могли "зливати" інформацію про перебіг розслідування.

Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.

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