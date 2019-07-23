Вбивство Шеремета в Києві: Зеленський заговорив про результат розслідування

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і заявив, що бачить результат.

На його думку, правоохоронці вже близькі до доведення провини підозрюваних, імена яких поки приховуються. Про це він заявив на брифінгу 23 липня.

Зеленському в закритому режимі доповідав глава Нацполіції Сергій Князєв. Також були оприлюднені дані, які свідчать про можливі причини злочину.

Князєв на доповіді Скріншот

"З того, що я побачив, не можу говорити, в який термін, але думаю, що у нас з вами буде результат", – заявив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL:

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувалося вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частина матеріалів у справі Шеремета.

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