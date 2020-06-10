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10 червня • оновлено в 17:03
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Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою Кузьменко

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Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила під вартою підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у столиці в 2016 році, дитячу хірургиню Юлію Кузьменко.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у середу, 10 червня. Як написало інформаційне агентство УНІАН, суд відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній.

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 26 травня... про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 липня включно залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Безпалого залишити без задоволення", – повідомила під час засідання головуюча суддя Тетяна Росік.

Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко. Ілюстрація

Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

  • Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

  • Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста ще на два місяці – до 12 червня.

  • 21 травня з'явилась інформація, що Кузьменко, Антоненку та Дугарь змінили підозри.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Юлія Кузьменко
Місце
Україна Київ
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