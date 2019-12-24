Вбивство Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваної Кузьменко

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року у Києві, волонтерку та дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко у вівторок, 24 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року.

Фігурантці справи відмовили у задоволенні апеляційної скарги (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У суді вислухали двох свідків – колишнього чоловіка підозрюваної Дмитра Кузьменка, а також головного лікара медзакладу, у якому працювала жінка Володимира Жовніра. Взяти на поруку Кузьменко були готові десятки осіб.

Юлія Кузьменко та Павло Шеремет

Також під час свого виступу адвокат Кузьменко Влад Добош попрохав звільнити підозрювану з-під варти. За його словами, на момент убивства Шеремета жінка була удома, підозрюваного – Андрія Антоненка бачила лише тричі, а з підозрюваною Яною Дугарь познайомилася нещодавно.

Коли слово надали Кузьменко, вона заявила, що ніколи не знала вбитого журналіста та навіть не чула про нього до його загибелі. Жінка попросила, аби її звільнили з-під варти, та сказала, що хоче "повернути собі чесне ім'я як волонтер та лікар".

Водночас прокурор просив суд звернути увагу на те, що останніми роками Кузьменко придбала собі машину і дім.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

Антоненку 23 грудня відмовили у задоволенні апеляційної скарги та залишили під вартою.

Однією з причин, з якої Антоненка залишили під арештом, стали нові докази проти нього. Поліція з'ясувала, що для підриву авто Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої поліція знайшла у вилученій в Антоненка міні.

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва 24 грудня перед засіданням у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для Кузьменко зібрали понад 100 правоохоронців.

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