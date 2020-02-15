Вбивство пластичного хірурга в Києві: суд ухвалив жорстке рішення щодо підозрюваних

Двом підозрюваним у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві 2 лютого обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд 15 лютого. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківським районним судом столиці обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві лікаря-хірурга на вул. Саксаганського у Києві", – йдеться в дописі.

Суд ухвалив рішення щодо підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві Прокуратура міста Києва

Так, виконавцеві злочину та його спільнику, що взяв на себе роль водія, було повідомлено про підозру за п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб). Також другому підозрюваному додатково інкриміновано ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів).

Мотиви вбивства будуть встановлені. За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Суд ухвалив рішення щодо підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві Прокуратура міста Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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