Вбивство пластичного хірурга в Києві: суд ухвалив жорстке рішення щодо підозрюваних

Двом підозрюваним у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві 2 лютого обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд 15 лютого. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківським районним судом столиці обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві лікаря-хірурга на вул. Саксаганського у Києві", – йдеться в дописі.
Суд ухвалив рішення щодо підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві
Прокуратура міста Києва
Так, виконавцеві злочину та його спільнику, що взяв на себе роль водія, було повідомлено про підозру за п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб). Також другому підозрюваному додатково інкриміновано ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів).
Мотиви вбивства будуть встановлені. За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Суд ухвалив рішення щодо підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві
Прокуратура міста Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вбивство пластичного хірурга Сотника трапилося ввечері 2 лютого в Києві – кілер зробив кілька пострілів.
Стали відомі прикмети підозрюваного, а також з'явилося відео моменту вбивства.
З'ясувалося, що батьки пластичного хірурга чули, як убивали їхнього сина.
Резонансне вбивство пластичного хірурга в центрі Києва отримало новий поворот. Виявилося, що батьки лікаря були фігурантами гучного скандалу в Донецьку.
В аеропорту Одеси 14 лютого співробітники поліції спільно з прикордонниками затримали іноземця, якого запідозрили у вбивстві Сотника. Окрім того, у Києві під час спецоперації було спіймано його спільника.
Підозрюваними у вбивстві пластичного хірурга в Києві назвали громадян Киргизстану й Росії.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".