Уже вбивав? Розкриті нові деталі про фігуранта справи Окуєвої

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Андрій Кравченко, якого затримали вслід за Ігорем Редькіним, раніше вже фігурував у аналогічному розслідуванні.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Національній поліції України. Чоловіка назвали членом тієї ж злочинної групи, яку в поліції пов'язують із убивством топменеджера фірми "Капарол" Павла Зможного (його розстріляли у 2016-му в селі Крушинка під Києвом).

Також організації приписують розправу з начальником відділу реклами "Київського метрополітену" Павлом Миленьким, якого зарізали в січні 2019 року в селі Святопетрівське Київської області.

Затриманий Кравченко Сторінка Кравченка в соцмережі

За словами правоохоронців, у 2014 році на Київщині був убитий підприємець, ім'я якого не уточнили. У справі проходив затриманий Кравченко, проте розслідування не було резонансним. Тоді чоловік не притягувався до відповідальності.

"Затриманого вже заарештовували в вересні 2019. За вбивством Аміни Окуєвої здійснена низка експертиз. І ми чітко розуміємо, що ця людина могла бути причетна до її загибелі", – зазначили в поліції.

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