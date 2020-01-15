Уже вбивав? Розкриті нові деталі про фігуранта справи Окуєвої

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Андрій Кравченко, якого затримали вслід за Ігорем Редькіним, раніше вже фігурував у аналогічному розслідуванні.
Про це OBOZREVATEL повідомили в Національній поліції України. Чоловіка назвали членом тієї ж злочинної групи, яку в поліції пов'язують із убивством топменеджера фірми "Капарол" Павла Зможного (його розстріляли у 2016-му в селі Крушинка під Києвом).
Також організації приписують розправу з начальником відділу реклами "Київського метрополітену" Павлом Миленьким, якого зарізали в січні 2019 року в селі Святопетрівське Київської області.
Затриманий Кравченко
Сторінка Кравченка в соцмережі
За словами правоохоронців, у 2014 році на Київщині був убитий підприємець, ім'я якого не уточнили. У справі проходив затриманий Кравченко, проте розслідування не було резонансним. Тоді чоловік не притягувався до відповідальності.
"Затриманого вже заарештовували в вересні 2019. За вбивством Аміни Окуєвої здійснена низка експертиз. І ми чітко розуміємо, що ця людина могла бути причетна до її загибелі", – зазначили в поліції.
У поліції розповіли про минуле фігуранта справи Окуєвої
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2017 року Києві скоїли замах на Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву.
Кілера вдалося знешкодити й затримати. Після цього Окуєвій була надана державна охорона.
Коли час сплив, подружжю запропонували продовжити державну охорону, однак вони відмовилися від неї.
Аміна й Адам не були визнані потерпілими після першого замаху.
30 жовтня 2017 року на Осмаєва й Окуєву знову напали під Києвом. В результаті Окуєва загинула.
12 січня затримали групу осіб, які, за даними правоохоронців, є кілерами й могли вбити Окуєву. Одним із затриманих є раніше несудимий українець Ігор Редькін.
Затриманий імовірний організатор вбивства Аміни Окуєвої був у складі злочинного угруповання із семи осіб.
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