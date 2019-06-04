Вбивство малюка під Києвом: підозрювані копи відзначилися витівкою

Підозрювані в убивстві 5-річної дитини поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися давати свідчення у справі й проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

"На сьогодні мій клієнт, у зв'язку з тим, щоб його свідчення не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, відмовився від свідчень", — сказав "Українській правді" адвокат Петровця Андрій Козацький.

На питання, із чого стріляли в день трагедії, захисник відповів, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.

Про подібне заявив і адвокат другого підозрюваного, Приходька, Андрій Чічіркін.

"Ми не давали свідчень поки. Тому сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", — сказав він.

"Щодо свідчень, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка б мала бути згідно із законодавством. Для того, щоб провести огляд і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, необхідна постанова прокурора, мають бути складений протокол і добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було", — уточнив правозахисник.

Водночас адвокати не змогли заперечити, що підозрювані в день трагедії могли вживати алкоголь.

Загиблий Кирило Facebook мами хлопчика

"Такі факти (алкогольного сп'яніння. — Ред.) офіційно не встановлені. Є певні свідчення про те, що вживалися спиртні напої, але щоб під час цих подій вони були в стані алкогольного сп'яніння, таких даних у мене немає. Вони були поза службою, думаю, що кожен у вихідні може... " — сказав Козацький.

Правозахисники зазначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.

"За його словами і за показаннями тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Володимир Петровець не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитина, а він — батько трьох дітей і він стверджує, що не стріляв", — додав адвокат Петровця.

На запитання, чи стріляв Петровець взагалі того дня, адвокат зазначив: "Не знаю, як того дня, але в той період, який вказаний у повідомленні про підозру — там вказано певний проміжок часу, — то в цей час він пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо. — Ред.)".

Стосовно того, чи будуть оскаржувати рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що не знають мотивації судді.

"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім вирішуватимемо. Зараз ще немає повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним текстом, то ухвалимо рішення, будемо далі його оскаржувати, або воно залишиться на 60 діб", — підсумував Козацький.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 4 червня Голосіївський районний суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

Лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. Того дня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Разом ыз правоохоронцями на місці стрілянини нібито перебували син Петровця зі своїм другом.

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