Вбивство малюка під Києвом: підозрювані копи відзначилися витівкою

Підозрювані в убивстві 5-річної дитини поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися давати свідчення у справі й проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
"На сьогодні мій клієнт, у зв'язку з тим, щоб його свідчення не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, відмовився від свідчень", — сказав "Українській правді" адвокат Петровця Андрій Козацький.
На питання, із чого стріляли в день трагедії, захисник відповів, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.
Про подібне заявив і адвокат другого підозрюваного, Приходька, Андрій Чічіркін.
"Ми не давали свідчень поки. Тому сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", — сказав він.
"Щодо свідчень, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка б мала бути згідно із законодавством. Для того, щоб провести огляд і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, необхідна постанова прокурора, мають бути складений протокол і добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було", — уточнив правозахисник.
Водночас адвокати не змогли заперечити, що підозрювані в день трагедії могли вживати алкоголь.
Загиблий Кирило
Facebook мами хлопчика
"Такі факти (алкогольного сп'яніння. — Ред.) офіційно не встановлені. Є певні свідчення про те, що вживалися спиртні напої, але щоб під час цих подій вони були в стані алкогольного сп'яніння, таких даних у мене немає. Вони були поза службою, думаю, що кожен у вихідні може... " — сказав Козацький.
Правозахисники зазначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.
"За його словами і за показаннями тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Володимир Петровець не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитина, а він — батько трьох дітей і він стверджує, що не стріляв", — додав адвокат Петровця.
На запитання, чи стріляв Петровець взагалі того дня, адвокат зазначив: "Не знаю, як того дня, але в той період, який вказаний у повідомленні про підозру — там вказано певний проміжок часу, — то в цей час він пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо. — Ред.)".
Стосовно того, чи будуть оскаржувати рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що не знають мотивації судді.
"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім вирішуватимемо. Зараз ще немає повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним текстом, то ухвалимо рішення, будемо далі його оскаржувати, або воно залишиться на 60 діб", — підсумував Козацький.
Як писав OBOZREVATEL:
У Києві 4 червня Голосіївський районний суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.
Лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. Того дня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.
Разом ыз правоохоронцями на місці стрілянини нібито перебували син Петровця зі своїм другом.
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