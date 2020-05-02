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3 травня • оновлено в 23:11
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/ Кримінал

Суд випустив на волю головних підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

17.2т
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Двоє підозрюваних у вбивстві у Переяславі-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова, серед яких експоліцейський, вийшли на волю під заставу.

Йдеться про колишнього правоохоронця Володимира Петровця й цивільного Дмитра Кривошею, повідомила виданню "Громадське" бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова та адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз.

"Коли їм зменшили суму застави, вони незабаром внесли її та вийшли", – розповів Чевгуз.

Раніше застава становила 273 тис. грн ($10,1 тис.), до якої саме суми її зменшили – поки не уточнюється.

Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Четвертий підозрюваний – неповнолітній син Петровця – перебуває під особистим зобов'язанням.

Вбивство дитини під Києвом

Вбивство дитини під Києвом

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Вбивство поліцією дитини під Києвом Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України вбивство діти
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Чан Джеки
Чан Джеки
посадить судью что его выпустила или п.дар выпустил.а етих мусоров на пожизненое.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Клоун, невже і смерть дитини не привід для здійснення покарання за всією суворістю закону? Штовхаєте на самосуди?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Holub Bohdan, не 314діть, зібратися покричати ще можуть, а виробити спільну ціль та її втілювати - ні.
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