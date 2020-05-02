Суд випустив на волю головних підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Двоє підозрюваних у вбивстві у Переяславі-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова, серед яких експоліцейський, вийшли на волю під заставу.

Йдеться про колишнього правоохоронця Володимира Петровця й цивільного Дмитра Кривошею, повідомила виданню "Громадське" бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова та адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз.

"Коли їм зменшили суму застави, вони незабаром внесли її та вийшли", – розповів Чевгуз.

Раніше застава становила 273 тис. грн ($10,1 тис.), до якої саме суми її зменшили – поки не уточнюється.

Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Четвертий підозрюваний – неповнолітній син Петровця – перебуває під особистим зобов'язанням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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