Вбивство дівчат у Києві: з'ясувалася моторошна правда про підозрюваного

Підозрюваний у страшному вбивстві двох дівчат у орендованій квартирі в Києві Сергій Ксьондзик відбував покарання за зґвалтування. За кілька років після події його жертва загинула за загадкових обставин.

Про це стало відомо в ефірі токшоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналістам вдалося дізнатися, що постраждалу від дій Ксьондзика звали Ірина. Її родичі не виключають, що вбивство скоїли за його вказівкою. Річ у тім, що після того, як злочинцеві винесли вирок, родині дівчини стали надходити погрози.

За словами ведучого програми, мешканці будинку, де вбили 19-річну Марію Каминіну і 16-річну Єву Лисенко, відмовляються спілкуватися з журналістами на камеру, тому що бояться розправи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася на вулиці Кирилівській, 127, у орендованій квартирі, яку здавали подобово. Тіла загиблих дівчат – 19-річної Марії та 16-річної Єви – виявила 3 січня на балконі в шафі господиня помешкання, коли прийшла прибирати житло. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

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