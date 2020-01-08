Вбивство дівчат у "новорічній" квартирі Києва: у справі з'явилися гучні деталі

Затриманим (34-річному чоловіку та його 19-річній спільниці) у справі про вбивство двох дівчат у Києві повідомили про підозру.
Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook. До суду вже передали клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Дії підозрюваних кваліфікували за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.
Затриманим у справі про вбивство двох дівчат у Києві повідомили про підозру
Як повідомлявOBOZREVATEL:
У Подільському районі Києва 4 січня місцева жителька виявила два трупи дівчат у квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.
У мережі з'явилися моторошні подробиці та фото тіл дівчат, яких убили в орендованій на Новий рік квартирі.
Дівчата 16-ти та 19-ти років були у розшуку як зниклі безвісти з 2 січня 2020 року.
Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.
Пізніше було опубліковано фотороботи підозрюваних у жорстокому вбивстві у Подільському районі Києва. Йдеться про Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку.
6 січня в Одесі затримали Ксьондзика і Бершацьку – підозрюваних у вбивстві двох дівчат у арендованій квартирі у Києві.
Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.
OBOZREVATEL дізнався всі подробиці трагедії.
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