Вбивство дівчат у "новорічній" квартирі Києва: у справі з'явилися гучні деталі

Затриманим (34-річному чоловіку та його 19-річній спільниці) у справі про вбивство двох дівчат у Києві повідомили про підозру.

Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook. До суду вже передали клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Дії підозрюваних кваліфікували за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Затриманим у справі про вбивство двох дівчат у Києві повідомили про підозру

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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