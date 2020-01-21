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21 січня • оновлено в 19:13
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Шкіру рубали по живому, вирізали хрести: шокуючі деталі звірячого вбивства дівчат у Києві. Відео 18+

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Батьки 19-річної Марії Каминіної, яку разом із подругою знайшли вбитими в орендованій квартирі в Києві, розповіли шокуючі подробиці розправи над дівчатами.

Подробиці резонансної справи вони розкрили в токшоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли ми приїхали на ідентифікацію тіла, побачили жахливу картину. Вся голова і обличчя дочки були в крові. Ліве око було підбите. Я Марічку впізнала відразу. Просто те, що я побачила. Тіло побите, поколоте. В районі серця наскрізна рана. Нам сказали, що її закололи ножем. Коли ми дитину привезли додому, побачили, що шкіра на обличчі і щоках у неї просто зрізана тонким шаром. На ногах і руках теж зрізана шкіра. Ранияк моя долоня. Під оком ножем знизу вгору підрізали шкіру", – розповіла мати Оксана Цимбалюк.

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Убиті дівчата

Убиті дівчата

Скріншот з відео

За словами жінки, деякі рани нагадували за формою хрест – їх було близько 50. Також дівчині перерізали горло.

"На шиї вирізаний величезний фрагмент шкіри з м'ясом. Рана настільки глибока, що виглядав шийний хребець. Ноги були чорними. У нас підозра, що, крім того, що дитину по-звірячому вбили, її ще згвалтували. Одна рука дочки була вивернута в лікті абсолютно неприродним шляхом", – розповіла зі сльозами мати.

Вона також запевнила, що перед убивством дівчину катували з особливою жорстокістю.

Поділився переживаннями батько вбитої Марії. Він зазначив, що, незважаючи на те, що служив на флоті і багато в житті бачив, таке звірство, як злочинці зробили з молодими дівчатами, показують не в кожному фільмі жахів.

"Таке зробити з людиною за годину неможливо. Акуратно зрізана шкіра з обличчя і тіла. Це могла зробити або акуратна жінка, або хірург. На шиї зрізана шкіра. На лівій руці шкіра звисала. На ногах булл видно чоловічу руку шкіру рубали по живому", – розповів чоловік.

Вбивство дівчат у Києві: батьки шокували деталями

Вбивство дівчат у Києві: батьки шокували деталями

Скріншот з відео

За його словами, жодна рана не була смертельною і дівчина активно чинила опір, про що свідчать сліди на руці.

"Весь живіт у ножових ранах. Під кінець вони її, ймовірно, взяли за волосся, і зрізали з м'ясом до хребця шкіру з волоссям. Там нема великих судин, тому Марічка ще була жива. Щоб вона не прикривалася зір же у людини бінокулярний, її штрикнули ножем в око. Замість очіка у дочки місиво. Вона вже не бачила і не могла захищатися. Тоді її ударили по голові, проломили череп. А потім вже вдарили ножем у серце. у Єви була пошкоджена шия", – додав батько Марії.

Мати вбитої 16-річної Єви Лисенко Марія Якубовська також розповіла про пережитий жах.

"Я тільки хочу знати, за що поплатилися ці діти. Я бігала, шукала Єву. Я ще 2 січня прокинулася вночі в холодному поту. Я відчувала, що трапилося щось жахливе. Про що, власне, нам повідомлять у поліції. Коли побачила тіло дочки в морзі, її обличчя було не сильно побите, тому я її впізнала. Спочатку мені показали тіло Маші. Я б її не впізнала", – заплакала жінка.

"Нас з чоловіком спіткало велике горе. Нашу єдину дочку вбили по-звірячому. Перед тим її ще катували. Ми хочемо знати хто це зробив, за що і чому її знайшли в тій проклятій квартирі в шафі. Я жила в селі, а Марічка в Києві. Ми не бачилися з нею певний проміжок часу. Вона постійно була на роботі, і не могла приїхати. Ми контактували по телефону. У Марічки було багато різних інтересів, вона грала на піаніно, любила музику. Для нас Марічка була найкращою. Без неї життя втратило будь-який сенс, в душі повна порожнеча. Нас немає", – не змогла стриматися Оксана Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася на вулиці Кирилівській, 127, на орендованій квартирі, яку здавали подобово. Тіла загиблих дівчат – 19-річної Марії та 16-річної Єви – виявила 3 січня на балконі в шафі господиня квартири, коли прийшла прибирати житло. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это не люди и даже не твари, это неодушевлённые предметы, которые никогда не превратятся в живые существа. Токсичные и опасные предметы, которым нельзя контактировать с человеком.
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Северг Олег
Северг Олег
Украина. Что с этого народа взять ? Звери и садисты. Были такими и такие до сих пор
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Ш. Олег
Ш. Олег
Северг Олег, звери и садисты есть везде, не нужно, пожалуйста проецировать их поступки на весь украинский народ.
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