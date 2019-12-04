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4 грудня • оновлено в 13:31
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Вбивство дитини в Києві: суд ухвалив жорстке рішення щодо підозрюваного

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Шевченківський районний суд Києва в середу, 4 грудня, обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Його заарештували на 2 місяці без права внесення застави, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook. Підозрювані застрелили хлопчика 1 грудня під час замаху на його батька (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Перед засіданням до суду прийшли батьки дитини. Мама була вбита горем, вони хотіли почути версію підозрюваного.

У Києві вбили сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва

У Києві вбили сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва

Судове засідання було закритим.

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Соболєв з дружиною перед засіданням суду щодо вбивства їхньої дитини у Києві

Соболєв з дружиною перед засіданням суду щодо вбивства їхньої дитини у Києві

Правоохоронці перед засіданням суду щодо вбивства дитини у Києві

Правоохоронці перед засіданням суду щодо вбивства дитини у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Місце
Україна Київ
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
За что... они нечаянно
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Карма она такая штука Лихо папа из Донецка увернулся
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Они тоже мальчишки понять простить не забирайте у мам сыновей онижедети сжальтесь над патриотами
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