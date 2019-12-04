Вбивство дитини в Києві: суд ухвалив жорстке рішення щодо підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва в середу, 4 грудня, обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.
Його заарештували на 2 місяці без права внесення застави, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook. Підозрювані застрелили хлопчика 1 грудня під час замаху на його батька (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Перед засіданням до суду прийшли батьки дитини. Мама була вбита горем, вони хотіли почути версію підозрюваного.
У Києві вбили сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва
Судове засідання було закритим.
Соболєв з дружиною перед засіданням суду щодо вбивства їхньої дитини у Києві
Правоохоронці перед засіданням суду щодо вбивства дитини у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з дому.
Одним з підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
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