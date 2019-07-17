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Вбивство дитини під Києвом: в справі відбувся скандальний поворот

16т Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це на брифінгу 17 липня повідомив директор ДБР Роман Труба, пише Hromadske. Зброю, з якої був здійснений постріл, за всі 1,5 місяці слідства так і не знайшли.

"У цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка була присутня під час стрільби і теж стріляла", – заявив Труба.

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Кирило Тлявов

Кирило Тлявов

Факти

За його словами, на місці стрілянини перебували чотири особи: двоє правоохоронців і двоє цивільних. Третя підозра була оголошена саме цивільному. Уточнюється, що це повнолітній, оскільки раніше говорилося про присутність дитини на місці НП.

Як з'ясував OBOZREVATEL, третього підозрюваного звуть Дмитро Кривошея – це друг затриманих поліцейських.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство поліцією дитини під Києвом
Місце
Україна
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
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Diego Lena
Diego Lena
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