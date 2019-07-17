Вбивство дитини під Києвом: в справі відбувся скандальний поворот

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Київської області.
Про це на брифінгу 17 липня повідомив директор ДБР Роман Труба, пише Hromadske. Зброю, з якої був здійснений постріл, за всі 1,5 місяці слідства так і не знайшли.
"У цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка була присутня під час стрільби і теж стріляла", – заявив Труба.
Кирило Тлявов
Факти
За його словами, на місці стрілянини перебували чотири особи: двоє правоохоронців і двоє цивільних. Третя підозра була оголошена саме цивільному. Уточнюється, що це повнолітній, оскільки раніше говорилося про присутність дитини на місці НП.
Як з'ясував OBOZREVATEL, третього підозрюваного звуть Дмитро Кривошея – це друг затриманих поліцейських.
Як писав OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
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