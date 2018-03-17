Вбивство біля дитсадка під Києвом: відео з підозрюваним

Підозрюваного в убивстві 42-річної Лілії Гордєєвій біля дитячого садка в Фастові на Київщині залишать в СІЗО на два місяці. Можливості вийти під заставу у нього не буде.
Такий запобіжний захід затвердив районний суд Фастова, йдеться в сюжеті ТСН.
Під час засідання в залі суду підозрюваний постійно ховав обличчя від камер ЗМІ.
У вбивстві підозрюється працівник автомийки Олексій Єрмолович. Слідство вважає, що його найняли за 12 тисяч доларів інші співвласники цього бізнес-об'єкта. З убивством чоловікові допомагав його син.
Відомо, що Єрмолович народився в Казахстані, жив в Києві, одружений.
Він має як мінімум одного сина, якого вже також заарештували на час слідства як співучасника виконання злочину.
Під арешт потрапив і син співвласниці автомийки, який, як вважає слідство, також міг бути одним із замовників.
Як повідомляв "Обозреватель", з'явилися фото підозрюваного у вбивстві в Фастові.
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