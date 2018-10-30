Вбивство Аміни Окуєвої: розкрито нові подробиці

Учасницю війни за незалежність України Аміну Окуєву вбили зі зброї іноземного виробництва. Її виявили викинутою у полі неподалік місця злочину, в районі селища Глеваха, що під Києвом.

Про це через рік розслідування вбивства Окуєвої повідомив начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Києві Микола Жукович. Він розповів, що правоохоронці продовжують вести досудове розслідування, пише УНН.

"Балістичною експертизою встановлено, що зброя, яку знайшли в полі неподалік від місця вбивства, і кулі — однакового походження і це зброя іноземного виробництва", — сказав Жукович.

Нагадаємо, що прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву вбили під Києвом 30 жовтня 2017 року, розстрілявши авто, в якому вона їхала зі своїм чоловіком. Через рік ім'я вбивці залишається невідомим.

Аміна Окуєва KP UA

Як писав OBOZREVATEL, слідчі не змогли довести "російський слід" у вбивстві Окуєвої. При цьому кілер, який здійснював замах на неї у червні 2017 року, змінив свідчення на суді, почавши заперечувати причетність глави Чеченської Ресубліки Рамзана Кадирова до "замовлення" на вбивство Аміни та її чоловіка.