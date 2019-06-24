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Вбивство 9-річного Захара в Києві: спливли моторошні факти про сім'ю хлопчика

11.2тЧитати матеріал російською

Сім'я вбитого в Києві 9-річного Захара Черевка була неблагополучною.

Сусіди розповіли, що мама дитини зловживала алкоголем, тому хлопчик часто ходив гуляти один, передає ТСН.

Ось і того трагічного дня він ходив один купатися на столичне озеро Вирлиця, де й був убитий.

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"Хлопчик був спокійним. Іноді вони гуляли з моїм сином. Він був дуже добрим, довірливим", – поділилася місцева мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев'ятирічний Захар Черевко. Він вийшов із дому приблизно о 20:00 і не повернувся. Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця.

Захар Черевко

Захар Черевко

Пізніше з'ясувалося, що 9-річного Захара Черевка вбив і кинув до озера в Києві брат співмешканця його матері. У поліції підозрюють, що в убивці – проблеми з психічним здоров'ям. Але зараз слідство чекає висновок лікарів.

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Новини Києва та Київської областіВбивство Захара Черевка в Києві
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УкраїнаКиїв
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В нашей стране отменять смертную казнь категорически нельзя!
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