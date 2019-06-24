Вбивство 9-річного хлопчика у Києві: суд взяв під варту підозрюваного родича

У Києві Дарницький суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві 9-річного Захара Черевка, який є братом вітчима дитини.

Про це повідомила у Facebook прес-служба прокуратури Києва.

"У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного найбільш суворий запобіжний захід, а саме утримання під вартою без альтернативи. Суд, заслухавши доводи сторін та врахувавши тяжкість скоєного злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", – відзначили в прокуратурі.

Підозрюваний у вбивстві Захара Черевка Facebook Надії Максимець

Убитий хлопчик Захар Черевко Facebook Інфо Борщагівка

"Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", – додав начальник Головного управління Національної поліції в м. Києві Андрій Крищенко.

У прокуратурі Києва нагадали, що ввечері 22 червня, "прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду і почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини і тулуба, завдавши близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник завдав дитині кілька ударів в голову. У зв'язку з отриманими травмами хлопчик загинув на місці".

Відзначається, що з метою приховати сліди злочину, вбивця прив'язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло в воду. Тіло хлопчика було знайдено на наступний день.

Чоловікові оголошено підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев'ятирічний Захар Черевко. Він вийшов із дому близько 20:00 і не повернувся. Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця.

Пізніше з'ясувалося, що 9-річного Захара Черевка вбив і кинув у озеро у Києві брат співмешканця його матері. У поліції висловили підозру, що у нього є проблеми із психічним здоров'ям.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram