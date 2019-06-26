ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

Вбивство 5-річної дитини під Києвом: адвокат сім'ї звернувся до Зеленського

1.5тЧитати матеріал російською

Адвокат сім'ї убитого під Києвом 5-річного Кирила Тлявова звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про зустріч.

Андрій Левковець пропросив главу держави посприяти розслідуванню злочину, в якому підозрюють двох поліцейських. Про це він повідомив на брифінгу щодо ходу слідства 26 червня, пише УНН.

"Звертаємося до президента України з вимогою забезпечити дотримання конституційних прав сім'ї Тлявових щодо справедливого суду, справедливого розслідування, неминучості покарання осіб, які скоїли злочин", – повідомив Левковець.

Новини
Де зброя і хто стріляв? Скандал навколо вбивства дитини поліцейськими отримав продовження

Адвокат також попросив забезпечення участі в кримінальному провадженні сім'ї вбитого хлопчика.

"Просимо прийняти родину Тлявових та її представників на зустрічі", – звернувся він.

Убитий Кирило і підозрювані

Убитий Кирило і підозрювані

За його словами, слідчі Державного бюро розслідувань ігнорують клопотання і численні звернення щодо проведення слідчих дій, зокрема про встановлення осіб усіх причетних до стрілянини.

Звернення ігнорувалися не тільки від імені родичів, але і від уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel