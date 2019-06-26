Вбивство 5-річної дитини під Києвом: адвокат сім'ї звернувся до Зеленського

Адвокат сім'ї убитого під Києвом 5-річного Кирила Тлявова звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про зустріч.

Андрій Левковець пропросив главу держави посприяти розслідуванню злочину, в якому підозрюють двох поліцейських. Про це він повідомив на брифінгу щодо ходу слідства 26 червня, пише УНН.

"Звертаємося до президента України з вимогою забезпечити дотримання конституційних прав сім'ї Тлявових щодо справедливого суду, справедливого розслідування, неминучості покарання осіб, які скоїли злочин", – повідомив Левковець.

Адвокат також попросив забезпечення участі в кримінальному провадженні сім'ї вбитого хлопчика.

"Просимо прийняти родину Тлявових та її представників на зустрічі", – звернувся він.

Убитий Кирило і підозрювані

За його словами, слідчі Державного бюро розслідувань ігнорують клопотання і численні звернення щодо проведення слідчих дій, зокрема про встановлення осіб усіх причетних до стрілянини.

Звернення ігнорувалися не тільки від імені родичів, але і від уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Як писав OBOZREVATEL:

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