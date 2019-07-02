Вбивство 5-річного Кирила під Києвом: суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного поліцейського

Київський апеляційний суд (КАС) залишив під арештом поліцейського, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Підозрюваний Іван Приходько хотів оскаржити запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб (до 30 липня), повідомили на сторінці КАС в Facebook.

"За результатами апеляційного розгляду, ухвалу Голосіївського районного суду Києва від 4 червня залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", – уточнили в суді.

Іван Приходько strana.ua

Івана Приходька підозрюють за статтями за хуліганство та умисне вбивство дитини. Нагадаємо, що крім нього, підозрюється ще один правоохоронець, Володимир Петровець.

Кирюша з мамою Facebook Тетяни Тлявовой

Чоловіки розважалися стріляниною по банках на вулиці. За версією слідства, куля потрапила в дитину. Хлопчик перебував у комі, йому довелося видаляти більшу частину черепа, проте зберегти йому життя не вдалося.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. У цей день під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми. Після цього вони зізналися, що стріляли по банках. Хто саме випустив кулю, що стала для дитини смертельною, слідство не встановило. Також станом на 1 липня не було знайдено зброю.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!