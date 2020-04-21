Ватажок працював у МВС: в Києві викрили потужний наркосиндикат. Фото

У Києві викрили потужний наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. У наркоторговців вилучили рекордну партію метадону на 2 млн доларів.

Спецоперація 21 квітня проходила за участі слідчих СУ ГУНП в столиці, працівників Департаментів протидії наркозлочинності, стратегічних розслідувань, кримінального аналізу, кіберполіції та внутрішньої безпеки НПУ. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час спецоперації було проведено приблизно 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях, які розташовані у Києві та області.

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю приблизно 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки, до 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази", – йдеться у повідомленні.

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

Відомо, що за результатами проведення слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 13 учасників злочинного угруповання. Серед них є двоє організаторів, один із яких виявився колишнім працівником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ, а також особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, фасувальники.

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

У прокуратурі міста Києва підкреслюють, що кримінальне провадження розслідується за двома статтями – ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 313 (пикрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас слідчі дії все ще тривають.

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

У Києві викрили потужний наркосиндикат Прокуратура міста Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Золочів Львівської області наркоторговці жорстоко вбили двох підлітків, які вважалися зниклими безвісти.

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