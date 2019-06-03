"Ваші рідні у біді!" У Києві затримали банду аферистів. Фото злочинців

У Києві в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали злочинну групу осіб, які обманом видурювали в людей гроші в усіх районах міста.

Як повідомили у Телеграм-спільноті "Київ Оперативний", троє злочинців зв'язувалися із потерпілими, здебільшого людьми похилого віку, та повідомляли, що їхні рідні опинилися у біді (щоб подивитися фото злочинців, доскрольте до кінця новини).

У спільноті пишуть, що діалог часто починався фразою: "Ваш син/дочка/онук/ опинився у біді, потрібні гроші...". Також зловмисники вигадували різні розписки та змушували потерпілих писати їх, називаючись іменами неіснуючих слідчих або начальників поліції.

Усіх злочинців затримали "на гарячому" після ще одного вдалого заволодіння коштами у розмірі 1400 доларів США.

Серед них: 26-річний Євген Матлай, уродженець міста Шостка, підсудний за аналогічні злочини у Чернівцях. Виконував "роль" кур'єра або стояв на "шухері". А також 27-річний Денис Анодін, уродженець Шостки. У групі виконував такі самі завдання. І ватажок злочинців — 31-річний Олександр Пустовойтов — уродженець Шостки, був підсудний за розбій Оболонським управлінням поліції. Виконував "роль" касира, як і спільники, приходив до квартир потерпілих.

У Києві затримали аферистів Телеграм-канал "Київ Оперативний"

У Києві затримали аферистів Телеграм-канал "Київ Оперативний"

У Києві затримали аферистів Телеграм-канал "Київ Оперативний"

У Телеграм-каналі зазначають, що зараз розшукують постраждалих від аналогічних злочинів цих зловмисників.

Як писав раніше OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери. Так, аферисти виманили 180 тисяч гривень у жінки, хворої на рак. Їй знову довелося збирати гроші на лікування.

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