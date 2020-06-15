ВАКС виніс перший тюремний вирок: "відзначився" депутат з Києва

Кримінал 14:52, 15.06.2020 Оновлено: 14:52, 15.06.2020

Суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Про це повідомив телеграм-канал Центру протидії корупції. Відзначено, що це перший вирок з ув'язненням.

"Слідство встановило, що Мефодій пропонував бізнесменові за 5 тисяч доларів вирішити питання з правоохоронними органами. При отриманні цих коштів Мефодія і затримали", - сказано в повідомленні.

ВАКС виніс перший тюремний вирок: "відзначився" депутат з Києва
Facebook Олександра Мефодія

Центру протидії корупції привітав ВАКС "з першим серйозним вироком за тяжкий злочин".

"За словами суддів, Мефодій використовував народну довіру у власних корисливих цілях. Правильні і показові слова", – написано в повідомленні.

Депутат може оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорсуду.

ВАКС виніс перший тюремний вирок: "відзначився" депутат з Києва
Телеграм-канал Центру протидії корупції

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що ВАКС виніс перший виправдувальний вирок.

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