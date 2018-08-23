"Вахтери виявилися безсилими": в Києві пара "домушників" попалася на відео

В Оболонському районі Києва помітили пару "домушників". У ніч на 22 серпня вони намагалися пограбувати квартиру, в якій в цей час перебували мешканці.

Зловмисників "засікли" в будинку на Оболонському проспекті, 54. Як повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook, першу спробу крадіжки вони здійснили близько 4 ранку, але у їм не вдалося відкрити двері (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

"Потім десь о 18:20 вони ще раз прийшли зі спробою "зламати" двері, але, на щастя, чи то у них не вийшло, чи хтось сполохав. Вахтерки, як завжди, виявилися безсилими. Вони пройшли слідом за кимось із мешканців і сказали, що йдуть до себе додому", - розповіли очевидці.

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, 1 серпня в Києві кілька грабіжників напали на літнього чоловіка та відібрали у нього 40 гривень і мобільний телефон.