В Окружний адмінсуд Києва прийшли з обшуками у справах Майдану

В Окружному адміністративному суді Києва розпочалися обшуки в рамках так званих "справ Майдану".

Як повідомляється на офіційному сайті суду, вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали Ленінського районного суду Кропивницького.

"Починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб", – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на обшуки, суд продовжує роботу у звичайному режимі.

Як писав OBOZREVATEL, 26 липня 2019 року НАБУ влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва. Тоді слідчі дії проходили також у рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників Євромайдану.

Главою ОАСК з 2017 року є Павло Вовк. Імена суддів, які фігурують у розслідуванні, не розголошуються.