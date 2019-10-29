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29 жовтня • оновлено в 21:43
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Напав на 7-річну дівчинку в під'їзді: під Києвом спіймали педофіла. Відео затримання

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Поліція Київської області затримала педофіла з міста Обухів, який підозрюється в розбещенні неповнолітньої дівчинки.

Про це на сторінці у Facebook поінформувала пресслужба правоохоронців. Зловмисником виявився 35-річний житель міста Українка Обухівського району (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вжитими оперативно-розшуковими заходами за допомогою засобів масової інформації та громадськості оперативники Обухівської поліції встановили особу та затримали чоловіка", – сказано в повідомленні.

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Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

Скрін відео

Як пояснив затриманий працівникам поліції, роздягаючи школярку в під'їзді, він намагався задовольнити свої сексуальні потреби.

Підкреслюється, що поліція проведе об'єктивне, неупереджене досудове розслідування та докладе максимум зусиль для того, щоб підозрюваний поніс заслужене покарання.

Затриманий

Затриманий

Facebook Андрій Нєбитов

Нагадаємо, педофіл напав на 7-річну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку і намагався її розбестити.

Фоторобот збоченця

Фоторобот збоченця

Facebook Андрій Нєбитов

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розслідують обставини скоєння сексуальних злочинів відносно двох малолітніх. Копи показали фоторобот підозрюваного чоловіка.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
педофiли розтління дітей затримання видео фотографии Національна поліція України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чего лица то размазаны? Страна должна знать своих "героев"
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