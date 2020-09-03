В Києві у пенсіонерки знайшли арсенал зброї. Фото

Юрій Сергієнко Кримінал 02:19, 4.09.2020

Правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки набої для автоматичної зброї і гранати.

Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На балконі пенсіонерки знайшли набої.
Facebook поліції Києва

73-річна жінка сама викликала правоохоронців, після того, як вирішила прибрати на балконі і натрапила на боєприпаси.

На балконі пенсіонерки виявили арсенал зброї.
Facebook поліції Києва

Пенсіонерка вважає, що їх міг залишити знайомий, який допомагав їй по домашніх справах і винаймав кімнату.

На балконі пенсіонерки знайшли гранати.
Facebook поліції Києва
Facebook поліції Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили підземний тайник з великою кількістю засобів військового ураження.

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