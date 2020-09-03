В Києві у пенсіонерки знайшли арсенал зброї. Фото
Правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки набої для автоматичної зброї і гранати.
Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
73-річна жінка сама викликала правоохоронців, після того, як вирішила прибрати на балконі і натрапила на боєприпаси.
Пенсіонерка вважає, що їх міг залишити знайомий, який допомагав їй по домашніх справах і винаймав кімнату.
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