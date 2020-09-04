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В Києві у пенсіонерки знайшли арсенал зброї. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кримінал
2,8 т.
Арсенал зброї виявили на балконі у пенсіонерки

Арсенал зброї виявили на балконі у пенсіонерки.

Правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки набої для автоматичної зброї і гранати.

Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На балконі пенсіонерки знайшли набої.

На балконі пенсіонерки знайшли набої. Facebook поліції Києва

73-річна жінка сама викликала правоохоронців, після того, як вирішила прибрати на балконі і натрапила на боєприпаси.

На балконі пенсіонерки виявили арсенал зброї.

На балконі пенсіонерки виявили арсенал зброї. Facebook поліції Києва

Пенсіонерка вважає, що їх міг залишити знайомий, який допомагав їй по домашніх справах і винаймав кімнату.

На балконі пенсіонерки знайшли гранати.

На балконі пенсіонерки знайшли гранати. Facebook поліції Києва

Facebook поліції Києва.

Facebook поліції Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили підземний тайник з великою кількістю засобів військового ураження.

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