У Києві остаточно вирішили долю будинку, який вибухнув на Позняках. Сьогодні

Будинок на Позняках у Києві, де 21 червня трапився вибух, будуть зносити. Але спершу будівлю зміцнять для безпечного демонтажу, а також щоб мешканці змогли винести речі зі зруйнованих квартир.

Ідеться про будинок на вулиці Крушельницької, 1/5. Як розповів сайту "Сьогодні" начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва вже розробляють проєкт для зміцнення (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Паралельно з роботою над проєктом демонтажу триває процес створення кріплення для пошкодженої будівлі. Проєктувальники придумали спеціальну конструкцію, яка вставлятиметься всередину утвореного провалу в будинку, щоб зміцнити пошкоджені конструкції", – пояснив чиновник.

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Вона буде металевою, за її допомогою підіпруть 9-й і 10-й поверхи будівлі. Також планують встановити наскрізну балку, якою зафіксують аварійні плити, адже ті можуть випасти з боку двору.

"Після того як кріплення буде встановлено на будівлі, почнеться процес винесення особистих речей мешканців зі зруйнованих квартир. Коли вони заберуть своє майно, почнемо розбирати будинок", – зазначив Ткачук.

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Він також додав, що за станом споруди постійно стежать співробітники будівельної лабораторії. За їхніми даними, будівля не руйнується, всі показники в межах норми. Влада міста поставила завдання розібрати понівечений від вибуху будинок до початку опалювального сезону. Конкретних дат поки немає, втім, опалювальний сезон зазвичай починається в Києві в середині жовтня залежно від погодних умов.

Мешканці пошкодженого будинку кажуть, що знають про плани влади. Станом на 13 серпня людям уже видали 21 сертифікат на квартири, їх очікують ще 19 сімей.

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