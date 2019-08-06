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В Києві чоловіка побили посеред вулиці: перші подробиці

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У Деснянському районі Києва, від станції метро "Лісова", госпіталізували 30-річного місцевого мешканця. Між ним та іншим чоловіком після вживання алкоголю виникла сварка, під час якої потерпілого вдарили по голові.

Як написала пресслужба поліції Києва, про постраждалого правоохоронців повідомили лікарі. На виклик негайно прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група управління поліції.

Вони з’ясували, що двоє чоловіків познайомилися на ринку. Після вживання алкогольних напоїв між ними виникла сварка, під час якої один кілька разів вдарив іншого по голові. Через це той не втримався на ногах і впав, вдарившись головою об асфальт.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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