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11 листопада • оновлено в 13:58
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"В дим": у Києві зупинили п'яного дипломата за кермом авто

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У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Хто знає, які відносини таким чином встановлював цей дипломат і з ким, але вдалося не дуже. Зупинений правоохоронцями поблизу із станцією метро "Сирець". Набуханий у дим", – йдеться у повідомленні.

У Києві зупинили п'яного дипломата за кермом авто

У Києві зупинили п'яного дипломата за кермом авто

Київ Оперативний

Автор посту зазначив, що чоловік намагався втекти, але впав.

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У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda

Київ Оперативний

Чоловік намагався втекти, але впав

Чоловік намагався втекти, але впав

Київ Оперативний

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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