"В дим": у Києві зупинили п'яного дипломата за кермом авто

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Хто знає, які відносини таким чином встановлював цей дипломат і з ким, але вдалося не дуже. Зупинений правоохоронцями поблизу із станцією метро "Сирець". Набуханий у дим", – йдеться у повідомленні.

У Києві зупинили п'яного дипломата за кермом авто Київ Оперативний

Автор посту зазначив, що чоловік намагався втекти, але впав.

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda Київ Оперативний

Чоловік намагався втекти, але впав Київ Оперативний

У Києві, поблизу станції метро "Сирець", правоохоронці нібито зупинили п'яного дипломата за кермом авто Honda Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві у листопаді 2017 року аташе російського посольства в Україні збив на переході жінку і пропонував їй гроші, щоб "зам'яти" інцидент.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо аташе посольства Росії в Україні Чингіза Мухамадєєва, який збив людину.

Пізніше, у квітні 2018 року, у Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля дипломатичного представництва Російської Федерації.

Водій авто, який у стані алкогольного сп'яніння спровокував аварію, виявився працівником російського посольства. Він також також намагався втекти з місця події.

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