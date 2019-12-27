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27 грудня • оновлено в 14:23
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В аеропорту "Бориспіль" авто збило дитину: фото

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На території аеропорту "Бориспіль" Київської області мікроавтобус на пішохідному переході наїхав на п'ятирічну дитину.

ДТП трапилася близько 21 години 26 грудня. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області (щоб подивитися фото, дсокрольте до кінця сторінки).

Так, поруч із терміналом "F" 38-річний водій за кермом Mercedes-Benz Vito наїхав на хлопчика, який перетинав проїзну частину пішохідним переходом.

В аеропорту "Бориспіль" авто збило дитину

В аеропорту "Бориспіль" авто збило дитину

Патрульна поліція Київської області

В результаті аварії дитину було госпіталізовано до Бориспільської лікарні.

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На території аеропорту Бориспіль Київської області мікроавтобус на пішохідному переході наїхав на п'ятирічну дитину

На території аеропорту Бориспіль Київської області мікроавтобус на пішохідному переході наїхав на п'ятирічну дитину

Патрульна поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва легковий автомобіль Hyundai збив на переході 11-річного школяра і 33-річну жінку. В результаті ДТП у постраждалих були переламані ноги.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
аеропорт Бориспіль
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