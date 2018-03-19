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Розшук зниклої школярки в Києві: з'явилися нові деталі

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У Києві правоохоронці знайшли зниклу неповнолітню Діану Белецьку.

Дівчину 2003 року народження шукали в Оболонському районі столиці, повідомляє служба розшуку дітей Національної поліції на сторінці в Facebook.

"Увага, розшук! Оболонським УП розшукується неповнолітня Білецька Діана Ігорівна 2003 р.н. При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження, прохання повідомляти за телефоном 102", - відзначали правоохоронці.

Школярка перебувала в розшуку менше доби. Підлітка вже знайшли, підтвердили в поліції.

У Києві шукають зниклу дівчину

Facebook / Нацполіція

Новини
З'явилася інформація про зниклих підлітків у Києві

Як писав "Обозреватель", раніше в Святошинському районі Києва на території будівництва зниклу в Києві дівчину знайшли мертвою.

За попередніми даними поліції, неповнолітня покінчила життя самогубством, стрибнувши з недобудованої висотки.

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