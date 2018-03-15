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Увага, розшук! У Києві пропали три підлітки

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У Києві оголосили в розшук неповнолітню Олену Маркову.

Дівчина пропала на Теремках у Голосіївському районі, повідомила Діана Лук'янчук на своїй сторінці в Facebook.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження школярки, Діана просить писати в особисті повідомлення.

Також служба розшуку дітей Нацполіції повідомляє, що Деснянське управління розшукує неповнолітніх Артура Олефіра (2006 р.н..) та Данила Пархомeнка (2002 р.н..).

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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