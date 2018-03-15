Увага, розшук! У Києві пропали три підлітки

У Києві оголосили в розшук неповнолітню Олену Маркову.

Дівчина пропала на Теремках у Голосіївському районі, повідомила Діана Лук'янчук на своїй сторінці в Facebook.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження школярки, Діана просить писати в особисті повідомлення.

Також служба розшуку дітей Нацполіції повідомляє, що Деснянське управління розшукує неповнолітніх Артура Олефіра (2006 р.н..) та Данила Пархомeнка (2002 р.н..).

Як повідомляв "Обозреватель", у Києві знайшли зниклих школярок.