"Утримують у наручниках": у Києві сполошилися через дивне зникнення матері малюка

У Києві розшукують 44-річну Олену Лісову, яка зникла за дивних обставин.

Вранці 15 жовтня жінка виїхала зі свого паркінгу на вул. Ентузіастів. По дорозі на роботу вона завезла дитину до дитячого садка, але далі про її місцеперебування нічого невідомо, повідомляє у Facebook "Київ оперативний".

Автори публікації зазначають, що подруга Олени отримала повідомлення, що жінку викрав колишній чоловік, з яким вона вже п'ять років розлучена.

"У повідомленні було зазначено, що її утримують у наручниках десь у Бориспільському районі. Ще вчора (16 жовтня. – Ред.) чоловік був затриманий поліцейськими, але відповідати на будь-які запитання відмовляється", – повідомляється у пості групи у соцмережі.

Олена Лісова поїхала на Range Rover Київ оперативний

Зазначається, що в день зникнення Лісова була вдягнена у чорну шкіряну куртку з коричневим коміром, білу сорочку з довгим рукавом, джинси прямі сині, шкіряні туфлі на шнурках чорного кольору з білою підошвою, у неї була замшева сумка на блискавці.

Поїхала Олена на власному автомобілі Range Rover із держномером АА 2871 ХВ, який також знайти не вдається.

У Дніпровському управлінні ГУ Нацполіції у Києві OBOZREVATEL офіційно підтвердили, що до них надходило звернення про зникнення жінки.

"Наразі з'ясовуються всі обставини, тому поки подробиць розголошувати не будемо", – зазначили у поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області раніше зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Його тіло невдовзі було виявлене у водоймі неподалік від того місця, де він рибалив із друзями.

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