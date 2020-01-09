Врятувати не вдалося: у Києві чоловік випав із дев'ятого поверху

У Шевченківському районі Києва чоловік випав із дев'ятого поверху і загинув.

Трагедія трапилася ввечері 8 січня на вул. Татарській, 3/2. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, загиблий виконував роботи з утеплення квартири.

Медики, які прибули на місце події, вже нічим не могли допомогти, і лише констатували смерть.

Чоловіку було 53 роки, він – житель Сумської області.

У Києві чоловік випав із дев'ятого поверху Google. Maps

Трагедія трапилася на вулиці Татарській у Києві Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня у Луцьку дві 15-річні дівчини випали з балкону сьомого поверху: одна зі школярок жартома почала нахилятися через поручні і не втрималася, а друга намагалася її врятувати.

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