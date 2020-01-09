Головна Новини
9 січня • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Врятувати не вдалося: у Києві чоловік випав із дев'ятого поверху

904
Читати матеріал російською

У Шевченківському районі Києва чоловік випав із дев'ятого поверху і загинув.

Трагедія трапилася ввечері 8 січня на вул. Татарській, 3/2. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, загиблий виконував роботи з утеплення квартири.

Медики, які прибули на місце події, вже нічим не могли допомогти, і лише констатували смерть.

Новини
Одружився з дочкою начальника в'язниці: що відомо про підозрюваного у вбивстві дівчат у Києві

Чоловіку було 53 роки, він – житель Сумської області.

У Києві чоловік випав із дев'ятого поверху

У Києві чоловік випав із дев'ятого поверху

Google. Maps

Трагедія трапилася на вулиці Татарській у Києві

Трагедія трапилася на вулиці Татарській у Києві

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня у Луцьку дві 15-річні дівчини випали з балкону сьомого поверху: одна зі школярок жартома почала нахилятися через поручні і не втрималася, а друга намагалася її врятувати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги