Убивця виявився товаришем: з’явилися подробиці жахливого злочину під Києвом. Фото 18+

На Київщині впіймали чоловіка, який убив свого товариша. Тіло загиблого з ножовим пораненням біля серця 28 серпня знайшли у канаві у селі Білогородка (Києво-Святошинський район).

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, труп виявили жителі котеджного містечка "Зелений бульвар" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, знімки 18+).

"Кримінальна поліція Київської області спільно з оперативниками Києво-Святошинського району затримали вбивцю, який позбавив життя свого товариша", – написав правоохоронець.

На Київщині впіймали чоловіка, який убив свого товариша Facebook Андрія Нєбитова

Також поліцейські провели низку невідкладних оперативно-розшукових заходів і встановили особу загиблого.

Вони впродовж доби вийшли на слід підозрюваного, визначили місце перебування та затримали.

Тіло загиблого з ножовим пораненням біля серця знайшли у канаві Facebook Андрія Нєбитова

Затриманий чоловік Facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня у селі Білогородка (Києво-Святошинський район, Київська область) у меліоративній канаві знайшли труп чоловіка з ножовим пораненням біля серця.

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