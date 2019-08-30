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Убивця виявився товаришем: з’явилися подробиці жахливого злочину під Києвом. Фото 18+

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На Київщині впіймали чоловіка, який убив свого товариша. Тіло загиблого з ножовим пораненням біля серця 28 серпня знайшли у канаві у селі Білогородка (Києво-Святошинський район).

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, труп виявили жителі котеджного містечка "Зелений бульвар" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, знімки 18+).

"Кримінальна поліція Київської області спільно з оперативниками Києво-Святошинського району затримали вбивцю, який позбавив життя свого товариша", – написав правоохоронець.

На Київщині впіймали чоловіка, який убив свого товариша

На Київщині впіймали чоловіка, який убив свого товариша

Facebook Андрія Нєбитова

Також поліцейські провели низку невідкладних оперативно-розшукових заходів і встановили особу загиблого.

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Вони впродовж доби вийшли на слід підозрюваного, визначили місце перебування та затримали.

Тіло загиблого з ножовим пораненням біля серця знайшли у канаві

Тіло загиблого з ножовим пораненням біля серця знайшли у канаві

Facebook Андрія Нєбитова

Затриманий чоловік

Затриманий чоловік

Facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня у селі Білогородка (Києво-Святошинський район, Київська область) у меліоративній канаві знайшли труп чоловіка з ножовим пораненням біля серця.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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