Убивство військового в Києві: молода вдова зробила емоційну заяву

Вдова убитого в Києві військового Управління держохорони Василя Хмелюка висловила надію, що винного у смерті її чоловіка посадять у в'язницю.

Про це вона написала в коментарях до свого посту-спогаду про фатальний вечір 2 січня, коли Василь Хмелюк загинув після єдиного удару професійного боксера Петра Очеретяного.

"Вбивця у тюрмі навчиться не вбивати людей за живих і неушкоджених собак. Він убив людину і буде сидіти довго!" — написала Хмелюк.

Також жінка зізналася, що їй дуже важко проходити повз місце вбивства, яке розташоване поряд із її будинком.

Василь та Алина Хмелюки Instagram Аліна Хмелюк

У коментарях до посту жінки багато користувачів висловили їй підтримку, зазначивши, що знали її чоловіка як хорошу і спокійну людину.

"Я знала Васю, бо вчилася із ним в одній школі — він був веселим, добрим хлопцем", — поділилася одна із коментаторів.

"Вася — той, на кого рівнялася не одна людина", — підтримав ще один користувач.

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