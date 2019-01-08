Убивство військового в Києві: молода вдова зробила емоційну заяву

Вдова убитого в Києві військового Управління держохорони Василя Хмелюка висловила надію, що винного у смерті її чоловіка посадять у в'язницю.
Про це вона написала в коментарях до свого посту-спогаду про фатальний вечір 2 січня, коли Василь Хмелюк загинув після єдиного удару професійного боксера Петра Очеретяного.
"Вбивця у тюрмі навчиться не вбивати людей за живих і неушкоджених собак. Він убив людину і буде сидіти довго!" — написала Хмелюк.
Також жінка зізналася, що їй дуже важко проходити повз місце вбивства, яке розташоване поряд із її будинком.
Василь та Алина Хмелюки
Instagram Аліна Хмелюк
У коментарях до посту жінки багато користувачів висловили їй підтримку, зазначивши, що знали її чоловіка як хорошу і спокійну людину.
"Я знала Васю, бо вчилася із ним в одній школі — він був веселим, добрим хлопцем", — поділилася одна із коментаторів.
"Вася — той, на кого рівнялася не одна людина", — підтримав ще один користувач.
Як Убили Мого Чоловіка! ️ ⠀ розповім все як є, так як сил немає читати цю маячню журналістів. ⠀ ⠀2 січня в 22.30 я, чоловік Василь, маленький Глебік (1,3 року), брат Васі Діма (12 років), мій брат Льоша і один Микита. Поверталися з гостей, були у нашій з Льошею двоюрідної сестри (заїхали на чізкейк). ⠀ за кермом був мій брат, під'їжджаючи до житлового комплексу, до шлагбауму. Він не пропустив відв'язаних таксу. Через що боксер-вбивця підійшов до вікна і почав обурюватися, лаятися і тд. Ззаду нашої машини вже зібралася черга на вз'езда у двір. ⠀ Мій чоловік Вася вийшов з машини для того що б поговорити з-за чого він так обурюється. З ним вийшов і Микита, хіба мало, раптом неадекватний. ⠀ ⠀ тим часом Льоша завіз нас у двір. Я з маленьким Глібом і Дімою залишилася в машині, а сам пішов до хлопців. ⠀ ⠀ Вася стояв, руки в кишенях і сперечалися щось на рахунок собаки. І тут боксер-вбивця завдав несподіваного удару в голову, Вася впав (потилицею не вдарився). Боксер-вбивця Відв'язав свою другу собаку Мастиф, взяв прокляту таксу і зник. ⠀ Льоша і Микита почали надавати першу допомогу і приводити до тями. ⠀ потім Льоша покликав мене. Вася був без свідомості, але начебто пульс був або може ми просто хотіли в це вірити. ⠀ я викликала все швидкі які знала. ⠀ приїхали дуже швидко, десь через хвилин 5. Але було пізно !!! ⠀ довго намагалися реанімувати. Але чоловіка не стало. Розтин показав: смерть настала від удару в голову, крововилив. ⠀ ⠀ вбивця-боксер - Петро Очеретяний, 36 років, професійний боксер, живе в сусідньому кварталі, вул Предславенская 51. ⠀ ⠀ після того як вбив чоловіка, переховувався добу, збрив бороду. Коли зрозумів що в глухому куті прийшов здаватися в поліцію з адвокатом. ⠀ ⠀ то що пишуть в інтернеті - не вірте. ⠀ пістолета у чоловіка не було (у перших в його пальто дуже дрібні кишені, навіть телефон випадав, по-друге він дуже любив і дорожив своєю роботою і знав що найменший "косяк" (бійка, бійках) відразу попруть. А він був в УДО , в елітному підрозділі охорони президента) в свої 26 років. Наймолодший і дуже перспективний офіцер. ⠀ і касовий теж ніколи не розмахував, так як це дуже конфіденційна інформація. ⠀ ⠀ Продовження в коментарях ⬇️⬇️
Як писав OBOZREVATEL:
2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.
Боксер утік із місця події і добу переховувався від правоохоронців. Після розголосу його імені й прізвища Павло Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.
Підозрюваному у вбивстві боксеру Петру Очеретяному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.
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