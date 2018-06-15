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LadyCity

"Убивають не тільки на Донбасі": п'яний консул Росії потрапив у неприємну ситуацію в Києві

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У Києві співробітники поліції не дали керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

Цьому посприяла журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова, яка помітила його у ресторані.

"Вони вбивають нас на Донбасі, вони стають потенційними вбивцями за кермом у столиці", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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Журналістка, яка також вечеряла c дипломатом в одному ресторані, викликала поліцію. Прибулі на місце патрульні запропонували росіянину пройти тест на алкоголь, але він відмовився.

Поліція не дозволила йому сісти за кермо і Заровіну довелося піти пішки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні минулого року під Києвом в районі Бортничів патрульні поліцейські зупинили машину з російськими дипломатичними номерами.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Как мало надо хохлухе для радости))))
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