"Убивають не тільки на Донбасі": п'яний консул Росії потрапив у неприємну ситуацію в Києві

У Києві співробітники поліції не дали керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

Цьому посприяла журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова, яка помітила його у ресторані.

"Вони вбивають нас на Донбасі, вони стають потенційними вбивцями за кермом у столиці", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Журналістка, яка також вечеряла c дипломатом в одному ресторані, викликала поліцію. Прибулі на місце патрульні запропонували росіянину пройти тест на алкоголь, але він відмовився.

Поліція не дозволила йому сісти за кермо і Заровіну довелося піти пішки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні минулого року під Києвом в районі Бортничів патрульні поліцейські зупинили машину з російськими дипломатичними номерами.