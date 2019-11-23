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23 листопада • оновлено в 09:39
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Убив одним ударом: у Києві біля пабу трапилася страшна трагедія

11т
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У ніч на 23 листопада в Києві в мікрорайоні Нивки вбили чоловіка.

Як повідомляє "Інформатор", попередньо смерть наступила після удару в голову.

Відомо, що компанія людей відпочивала в закладі "Портер Паб". Один з друзів вийшов на вулицю і довго не повертався. Помітивши його відсутність, люди вийшли на пошуки, і знайшли бездиханне тіло на тротуарі.

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За словами очевидців, до загиблого підійшов інший чоловік і вдарив в голову, після чого він впав і більше не вставав. Після нападник втік у двори.

На місце НП викликали "швидку допомогу", але лікарі лише констатували смерть. Загиблому було близько 40 років.

Після прибула поліція, яка почала розшук нападника. За словами очевидців на ньому була чорна куртка і чорні штани, інших прикмет вони не запам'ятали. Обставини трагедії та місцезнаходження можливого вбивці встановлюються.

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

інформатор

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

інформатор

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

інформатор

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з багатоповерхових будинків Києва рідний брат в п'яній бійці вбив 34-річну сестру.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство Національна поліція України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не ту страну назвали Сомали...
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