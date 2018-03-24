Убив дружину і порізав собі вени: деталі кривавої НП під Києвом

Чоловік, який зарізав дружину в селі Мотовилівка Фастівського району Київської області, після чого намагався покінчити з собою, зловживав алкоголем.

"Те, що він винен - він мерзотник, це однозначно. Я навіть не хочу про це говорити. Він втягнув її в пиятику, він мало працював, не хотів працювати", - заявив вітчим загиблої, пише ТСН.

За його словами, подружжя вже кілька років ніде не працювало, а їхній 16-річний син в основному жив у Фастові у баби з дідом. Загибла погрожувала чоловікові розлученням, говорить вітчим.

"Те, що вона говорила, що я від тебе піду - це так, але куди, до кого, я не знаю. Сталося це ось тут, на порозі будинку, з його слів. Версія така, що після цих слів він дістає ніж і б'є її відразу", - розповів чоловік.

Потрапивши ножем в ребро, ймовірний вбивця затягнув жінку в кімнату. Усвідомивши, що накоїв, він вирішив порізати вени, написав прощальну записку і викликав швидку. Медики встигли врятувати зловмисникові життя. Жінка від жахливих ран померла на місці.

За словами сусідів, чоловік і жінка постійно сварилися і билися.

"Були нормальні, потім спилися люди, та й все. Що ви зробите. Такі, не працювали останні роки ніде. Він, вона, удвох і ще там до них хтось приходив весь час", - кажуть селяни.

Більш того, дізнавшись про смерть дочки, навіть мати спочатку відмовлялася приїхати, але потім все ж передумала.

Зараз зловмисника затримали і доставили в СІЗО. Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", трагедія сталася 21 березня. Після чергової сварки 44-річна жінка сказала чоловікові, що хоче піти до іншого. Розлючений глава сім'ї схопив кухонний ніж і вдарив потерпілу в область грудної клітини.