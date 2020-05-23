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23 травня • оновлено в 13:13
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Убитий підлітком під Києвом чоловік виявився ветераном АТО: нові деталі

18.3т
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Убитий підлітком у Вишгороді Київської області чоловік виявився ветераном АТО з батальйону "Айдар" – Ігор Корнієнко, позивний "Корній".

Про це в коментарі "Погляду" розповів голова Громадської спілки "Ми українці" Іван Татауров. Він повідомив, що Корнієнко був учасником Майдану Гідності, а з перших днів війни на Донбасі увійшов до складу "Айдара".

"Після двох років бойового життя повернувся до Вишгорода, де займався охоронною діяльністю. Був щирою, урівноваженою людиною, боровся з наркозлочинністю", – йдеться у повідомленні.

Ігор Корнієнко

Ігор Корнієнко

Погляд

Прощання і похорон ветерана АТО пройдуть у суботу, 23 травня, у Вишгороді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вишгороді Київської області 16-річний хлопець з автомата застрелив чоловіка, ще одна людина постраждала.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
вбивство боєць АТО Ветерани війни на Донбасі
Кияни Кримінал

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