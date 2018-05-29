Убили в другий день народження: останній пост Бабченка став пророчим

Журналіста Аркадія Бабченка застрелили в його "другий день народження".

Саме так написав ведучий в своєму останньому пості в Facebook 29 травня:

"Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, мало не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через два після цієї фотографії її збили. Загинули чотирнадцять осіб. А мені пощастило. Другий день народження, виходить ".

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Аркадія Бабченка застрелили в своєму будинку, до лікарні він не доїхав і помер в машині "швидкої".

Волонтер і товариш убитого Мирослав Гай розповів про погрози журналісту.