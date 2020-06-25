У зґвалтуванні в Кагарлику з'явилася нова потерпіла: адвокатка заявила про насильство над неповнолітньою
Адвокатка постраждалої у справі про згвалтування у Кагарлику на Київщині Нелі Погребицької повідомила, що підозрювані поліцейські вчиняли незаконні дії щодо неповнолітньої сестри дівчини – Алли.
Про це заявила на брифінгу, 25 червня, адвокатка Олена Сотник. За її словами, правоохоронці фактично викрали її і вчиняли слідчі дії без будь-яких підстав. Відбулося це, за інформацією адвокатки, за кілька годин до подій із Нелею.
"У нас є ще один фігурант у цій справі і ми заяву вже подали. Про вчинення злочину відносно малолітньої сестри Нелі, яку звуть Алла. Відносно неї також ці самі підозрювані, за декілька годин до того як почалися події з Нелею, вчиняли незаконні дії як з неповнолітньою", – заявила Сотник.
Адвокати заявили, що сільські мешканці бояться поліції, бо вона є там єдиною владою і їм немає до кого звернутись у разі протиправних дій правоохоронців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму та Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування було звільнено 10 співробітників.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували й били копи в Кагарлику.