У центрі Києва знайшли виснажений труп чоловіка: відео 18+

У центрі Києва, у дворі будинку на бул. Тараса Шевченка, 11 березня виявили труп чоловіка. Моторошну знахідку зробив двірник близько 6 ранку.

За його словами, тіло лежало в підвалі підсобної прибудови, біля баків зі сміттям, пише "Інформатор". За попередніми даними, воно перебувало там досить давно – на ньому встигли з'явиться характерні плями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"На вигляд загиблому близько 40 років. Тіло сильно виснажене. При собі не було документів", – пояснили очевидці.

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Правоохоронці почали встановлювати причину смерті і особу загиблого.

У центрі Києва знайшли труп чоловіка "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві неподалік метро "Лук'янівська" 1 лютого виявили труп чоловіка з закривавленою грудьми. Тіло лежало посеред вулиці.

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