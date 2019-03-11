|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У центрі Києва знайшли виснажений труп чоловіка: відео 18+

1.4тЧитати матеріал російською

У центрі Києва, у дворі будинку на бул. Тараса Шевченка, 11 березня виявили труп чоловіка. Моторошну знахідку зробив двірник близько 6 ранку.

За його словами, тіло лежало в підвалі підсобної прибудови, біля баків зі сміттям, пише "Інформатор". За попередніми даними, воно перебувало там досить давно – на ньому встигли з'явиться характерні плями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"На вигляд загиблому близько 40 років. Тіло сильно виснажене. При собі не було документів", – пояснили очевидці.

Новини
У Києві біля метро знайшли труп голої жінки: відео з місця НП
У центрі Києва знайшли виснажений труп чоловіка: відео 18+

Скріншот

Правоохоронці почали встановлювати причину смерті і особу загиблого.

У центрі Києва знайшли труп чоловіка

У центрі Києва знайшли труп чоловіка

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві неподалік метро "Лук'янівська" 1 лютого виявили труп чоловіка з закривавленою грудьми. Тіло лежало посеред вулиці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги