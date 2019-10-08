У центрі Києва знайшли повішений труп: перші фото і подробиці

У вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а виявили труп чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею. Тіло знаходилося між другим і третім поверхом 3-поверхової будівлі.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40, написав "Інформатор".

У будівлі знаходяться адміністративні приміщення, зокрема і офіс Київського метрополітену. Саме співробітник підприємства виявив труп. Кінець мотузки з петлею був прив'язаний до батареї.

У центрі Києва знайшли повішений труп Інформатор

Коли на місце прибули лікарі, чоловік вже був мертвий. Попередньо, він був бездомним. На вигляд померлому близько 40 років.

На тілі слідів насильницької смерті не було. Правоохоронці припустили, що це самогубство. Записки при чоловіку не знайшли.

У вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а виявили труп чоловіка Інформатор

На ньому була мотузка з петлею Інформатор

Тіло знаходилося між другим і третім поверхом 3-поверхової будівлі Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки.

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