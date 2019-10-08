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8 жовтня • оновлено в 13:30
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У центрі Києва знайшли повішений труп: перші фото і подробиці

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У вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а виявили труп чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею. Тіло знаходилося між другим і третім поверхом 3-поверхової будівлі.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40, написав "Інформатор".

У будівлі знаходяться адміністративні приміщення, зокрема і офіс Київського метрополітену. Саме співробітник підприємства виявив труп. Кінець мотузки з петлею був прив'язаний до батареї.

У центрі Києва знайшли повішений труп

У центрі Києва знайшли повішений труп

Інформатор

Коли на місце прибули лікарі, чоловік вже був мертвий. Попередньо, він був бездомним. На вигляд померлому близько 40 років.

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На тілі слідів насильницької смерті не було. Правоохоронці припустили, що це самогубство. Записки при чоловіку не знайшли.

У вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а виявили труп чоловіка

У вівторок, 8 жовтня, в Києві на вулиці Велика Васильківська, 63а виявили труп чоловіка

Інформатор

На ньому була мотузка з петлею

На ньому була мотузка з петлею

Інформатор

Тіло знаходилося між другим і третім поверхом 3-поверхової будівлі

Тіло знаходилося між другим і третім поверхом 3-поверхової будівлі

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
АТОшник - в маршрутку не пустили - вот и обиделся на весь свет...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А батарея тёплая?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Горелов Сергей, а уже отопительный сезон...??? или ты про батарею которая у тебя на шее...???
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