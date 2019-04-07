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/Кримінал

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

10.9тЧитати матеріал російською

У Києві відбулося дві смертельних НП: в центрі знайшли мертву жінку, а біля центрального залізничного вокзалу - обезголовленого чоловіка.

За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала через наїзд поїзда. Медикам залишалося лише констатувати смерть, повідомляє "Інформатор".

"Чоловік лежав з відірваною головою. Тулуб знаходився між шляхами, а голова лежала на рейках. Першим про подію повідомив машиніст, який проїжджав повз", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загиблий - житель Ірпеня, 1985 року народження. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Надзвичайна подія сталася увечері 6 квітня (щоб подивитися відео, перейдіть за посиланням. Обережно, 18+).

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

А в неділю, 7 квітня, патрульні поліцейські Печерського району отримали виклик про те, що в одній з квартир виявили мертву жінку. Подія трапилася на вулиці Євгена Коновальця.

Жінку виявили співмешканці, коли повернулися в квартиру. Свідки кажуть, що на її тілі було безліч синців і синців.

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На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів. Попередньо, вона померла насильницькою смертю. Загиблій було близько 30 років.

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

"Інформатор"

Пізніше на місце приїхали родичі дівчини для впізнання. Більш точні причини смерті встановить судово-медична експертиза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм в клубі.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А что-нибудь хорошее в Киеве случается? В новостной ленте одни кошмарики, полнейшая безнадёга. Весна же! Должны же уже какие-нибудь ярмарки, концерты и прочие мероприятия устраивать.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Свынарня и этим всё сказано
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Junio Van
Junio Van
Добрыня Егорыч, ...потерь нет. Читай только обоз ))
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
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Юг Руси
Юг Руси
Самоликвидация
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