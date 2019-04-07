У центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови. Фото 18+

У Києві відбулося дві смертельних НП: в центрі знайшли мертву жінку, а біля центрального залізничного вокзалу - обезголовленого чоловіка.
За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала через наїзд поїзда. Медикам залишалося лише констатувати смерть, повідомляє "Інформатор".
"Чоловік лежав з відірваною головою. Тулуб знаходився між шляхами, а голова лежала на рейках. Першим про подію повідомив машиніст, який проїжджав повз", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, загиблий - житель Ірпеня, 1985 року народження. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Надзвичайна подія сталася увечері 6 квітня (щоб подивитися відео, перейдіть за посиланням. Обережно, 18+).
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
А в неділю, 7 квітня, патрульні поліцейські Печерського району отримали виклик про те, що в одній з квартир виявили мертву жінку. Подія трапилася на вулиці Євгена Коновальця.
Жінку виявили співмешканці, коли повернулися в квартиру. Свідки кажуть, що на її тілі було безліч синців і синців.
На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів. Попередньо, вона померла насильницькою смертю. Загиблій було близько 30 років.
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
Пізніше на місце приїхали родичі дівчини для впізнання. Більш точні причини смерті встановить судово-медична експертиза.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм в клубі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".