У центрі Києва зчинилася масова бійка: постраждали патрульні

У центрі Києва 25 червня зчинилася бійка за участю 15 осіб. Коли їх рознімала поліція, вони спробували напасти на правоохоронців.

Суперечка між двома компаніями почалася поблизу ст. метро "Хрещатик". Словесна перепалка швидко переросла в бійку, через що очевидці викликали патруль, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Молодики перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися некоректно. Один із хлопців почав викрикувати кричалки на всю вулицю. Йому зробила зауваження патрульна, а хлопець її штовхнув – почалася сутичка", – уточнили в ЗМІ.

Затримання Інформатор

В результаті правоохоронці затримали п'ять осіб – їх доставили у відділення поліції.

Затримання Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві відбулася масова бійка біля концерт-холу Stereo Plaza і погром всередині нього. У бійці взяли участь кілька десятків осіб.

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