У центрі Києва застрелили чоловіка

У Шевченківському районі Києва на вулиці Саксаганського застрелили чоловіка.

Як передає Еспрессо, невідомий чоловік після вбивства забрав у жертви пакет і втік. Відзначається, що пострілів пролунало кілька.

Чоловік помер на місці від отриманих поранень. Поліція Києва повідомила, особа загиблого вже встановлена – житель столиці 1977 року народження.

На місці НП працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи і оперативники.

"На розшук вбивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція. Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", – сказано в повідомленні.

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