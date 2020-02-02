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2 лютого • оновлено в 20:22
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/ Кримінал

У центрі Києва застрелили чоловіка

4.8т
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У Шевченківському районі Києва на вулиці Саксаганського застрелили чоловіка.

Як передає Еспрессо, невідомий чоловік після вбивства забрав у жертви пакет і втік. Відзначається, що пострілів пролунало кілька.

Чоловік помер на місці від отриманих поранень. Поліція Києва повідомила, особа загиблого вже встановлена – житель столиці 1977 року народження.

На місці НП працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи і оперативники.

"На розшук вбивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція. Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", – сказано в повідомленні.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Ну и городок этот Ку.куи.в, что там Чикаго 100 лет тому назад.
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