У центрі Києва влаштували стрілянину через паркування автомобіля

Борис Бондар Кримінал 18:42, 25.08.2020 Оновлено: 18:45, 25.08.2020

У Києві на бульварі Дружби народів біля готелю "Дружба" стався конфлікт зі стріляниною.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, в поліцію надійшла інформація про стрілянину біля готелю. Попередньо про постраждалих повідомлень немає.

Правоохоронці прибули для огляду місця події, але відстріляних гільз не виявили.

Учасників інциденту доставили в Печерський райвідділ поліції.

Конфлікт, за словами джерела, виник через паркування автомобіля.

Імовірно, правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України ( "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження").

Інцидент зі стріляниною стався біля готелю "Дружба"
(Google)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києві на Бессарабській площі близько розважального комплексу "Арена" відбулася масова бійка зі стріляниною. В результаті події є постраждалі.

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