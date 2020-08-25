У центрі Києва влаштували стрілянину через паркування автомобіля
У Києві на бульварі Дружби народів біля готелю "Дружба" стався конфлікт зі стріляниною.
За інформацією джерела OBOZREVATEL, в поліцію надійшла інформація про стрілянину біля готелю. Попередньо про постраждалих повідомлень немає.
Правоохоронці прибули для огляду місця події, але відстріляних гільз не виявили.
Учасників інциденту доставили в Печерський райвідділ поліції.
Конфлікт, за словами джерела, виник через паркування автомобіля.
Імовірно, правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України ( "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження").
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києві на Бессарабській площі близько розважального комплексу "Арена" відбулася масова бійка зі стріляниною. В результаті події є постраждалі.